Fra nyttår ble utlånsforskriften lempet forsiktig, ved at krav til boligkjøperes egenkapital ble senket fra 15 til 10 prosent.

For Norge samlet ga dette i første kvartal et lite fall i andelen nye lån hvor bankene måtte bryte med ett eller flere krav i utlånsforskriften. I andre kvartal har bankene vært nødt til å bryte forskriften for litt flere lån igjen, viser Finanstilsynets oversikt.

Totalt ble 6,5 prosent av nye lån innvilget med brudd på minst ett av kravene i forskriften. Det er opp 0,4 prosentpoeng fra kvartalet før. Samtidig var avviksprosenten systematisk høyere fra pandemien (da avvikskvoten kortvarig ble økt til 20 prosent) til mot slutten av 2024.

Ingen Oslo-effekt

I Oslo var avviksandelen uendret fra kvartalet før, 5,8 prosent, og omtrent uendret siden starten av 2023.

Dermed er fortsatt utlånsforskriften et langt større hinder for boligkjøpere i Oslo enn ellers i landet, ved at bankene må bruke mer av sin kvote for unntak. Utenfor Oslo har bankene i gjennomsnitt 3,5 prosentpoeng «ubrukt» kvote til avvik. I Oslo er «ubrukt» kvote 2,2 prosentpoeng.

Innen hvert kvartal kan hver enkelt bank avvike fra kravene for inntil 10 prosent av sine nye utlån (målt etter verdi). I Oslo er grensen strengere, maksimalt 8 prosent av innvilgede lån eller inntil 15 millioner kroner.

Ingen bank gikk utover sine respektive kvoter, men flere har operert tett under disse grensene. I Oslo hadde to banker avvik på mer enn grensen på 8 prosent, men de holdt seg innenfor den alternative grensen på 15 millioner kroner, og overholdt dermed reglene.

Gjeldsgrad viktigst

Over det seneste året samlet har lån utenfor Oslo særlig brutt med maksimal belåningsgrad (lån i prosent av boligens verdi), men fra nyttår har maksimal gjeldsgrad overtatt tet-trøyen. Grunnen er at forskriften fra nyttår senket kravet til boligkjøpernes egenkapital fra 15 til 10 prosent av kjøpesummen.

I Oslo har hele tiden maksimal gjeldsgrad (maksimalt fem ganger inntekten i lån) vært hyppigste årsak til at bankene har måtte dispensere.

Drøyt 4 prosent av nye lån gis utover fem ganger inntekt i Oslo. Maksimal gjeldsgrad brytes bare for 1 prosent av nye lån i Oslo.