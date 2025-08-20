Kiwi-arving selger for 35 mill.

Bettina Burud gjør som broren, og flytter fra luksusleiligheten på Frogner. Prisen er åtte millioner høyere enn hun bladde opp for fem år siden.

Publisert 20. aug. 18:23 | Oppdatert 20. aug. 18:23
VIL HA 35 MILL: Bettina Burud selger luksusleiligheten på Frogner Foto: Facebook
Halvor Grøstad
Bettina Burud har klargjort hjemmet hennes i Elisenbergveien på Frogner for salg. Prisantydningen er på 34,5 millioner kroner for toppleiligheten på 236 kvadratmeter, skriver Dagens Næringsliv.

Leiligheten, med tre soverom og walk-in closet, har hun eid siden 2020. Da ga hun opp 26,5 millioner kroner for leiligheten som en takterrasse med utsikt over Frognerkilen og Oslofjorden. 

– Det er en populær beliggenhet på Frogner. Leiligheten har en veldig god standard, heis og en nydelig takterrasse, sier Fredrik Dyve hos Privatmegleren Dyve & Partnere, som er ansvarlige for salget, til DN.

Burud er datter av Kiwi-toppsjefen Per-Erik Burud, som gikk bort i en båtulykke i 2011. Hun sitter på 1,6 prosent av aksjene Norgesgruppen, som eier Meny, Kiwi, Joker og en rekke andre kjente matkjeder. Dette gir henne en formue på 1,2 milliarder kroner.

29-åringen er forlovet med skistjernen Emil Iversen. De to eier fra før en bolig på Byåsen i Trondheim, som de kjøpte sammen for 10,5 millioner i 2023.

Broren Joakim Burud, som eier like mange aksjer i Norgesgruppen, flyttet i fjor til Sveits. Da solgte han toppleiligheten sin i Sophus Lies ate på Gimle, noen få minutter unna der søsteren nå selger, til 48 millioner kroner.

