Bettina Burud har klargjort hjemmet hennes i Elisenbergveien på Frogner for salg. Prisantydningen er på 34,5 millioner kroner for toppleiligheten på 236 kvadratmeter, skriver Dagens Næringsliv.

Leiligheten, med tre soverom og walk-in closet, har hun eid siden 2020. Da ga hun opp 26,5 millioner kroner for leiligheten som en takterrasse med utsikt over Frognerkilen og Oslofjorden.

– Det er en populær beliggenhet på Frogner. Leiligheten har en veldig god standard, heis og en nydelig takterrasse, sier Fredrik Dyve hos Privatmegleren Dyve & Partnere, som er ansvarlige for salget, til DN.

Burud er datter av Kiwi-toppsjefen Per-Erik Burud, som gikk bort i en båtulykke i 2011. Hun sitter på 1,6 prosent av aksjene Norgesgruppen, som eier Meny, Kiwi, Joker og en rekke andre kjente matkjeder. Dette gir henne en formue på 1,2 milliarder kroner.

29-åringen er forlovet med skistjernen Emil Iversen. De to eier fra før en bolig på Byåsen i Trondheim, som de kjøpte sammen for 10,5 millioner i 2023.

Broren Joakim Burud, som eier like mange aksjer i Norgesgruppen, flyttet i fjor til Sveits. Da solgte han toppleiligheten sin i Sophus Lies ate på Gimle, noen få minutter unna der søsteren nå selger, til 48 millioner kroner.