Etter oppgang i starten av 2025, snudde nyboligsalget ned i februar-april, før det falt ytterligere i april-juni.

De siste to månedene (fra midten av juni til midten av august) har 1.252 nye boliger blitt solgt i Norge, viser en rapport (Econ Nye Boliger) fra Samfunnsøkonomisk Analyse sluppet fredag.

Dette er hele 33 prosent svakere enn i forrige tomånedersperiode og 13 prosent færre enn på samme tid i fjor.

«Salget er det laveste vi har registrert i en august-telling siden vi begynte å samle inn statistikk for hele Norge i 2014», heter det i rapporten.

Raskeste salg i vest

Kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er i snitt 76.900 kroner, opp 8 prosent fra samme tid i fjor. Snittet er høyest på Østlandet med 83.700 kroner, og lavest på Sørlandet med 65.200 kroner.

Salget siden juni utgjør 8 prosent av boligene som har vært til salgs, 4 prosentpoeng lavere enn i forrige tomånedersperiode og 1 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Salgstakten var høyest på Vestlandet med 13 prosent, og lavest i Nord-Norge med 6 prosent.

Siden forrige telling har 1.162 nye boliger hatt salgsstart i Norge. Antall usolgte boliger har dermed sunket til 13.712.