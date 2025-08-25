Nedgangstider har preget markedet for luksusboliger i London det siste tiåret, men nå ser kjøpsinteressen ut til å være på vei opp igjen. Eiendomsmeglere og skatteadvokater trekker overfor Financial Times frem rike fra De forente arabiske emirater (FAE) og briter bosatt utenlands («expats») blant de ivrigste kjøperne.
– Oppsvinget i interesse fra Midtøsten har vært ganske markant de siste 3–4 månedene. Aktivitetsøkningen er åpenbar. London ser billigere ut enn før, sier James Forbes, medgründer av eiendomsmeglerkjeden Forbes Gilbert-Green.
Fredriksen-flytting
Høyere boligskatter og Brexit-usikkerhet har bidratt til å tynge London-markedet, i tillegg at finansminister Rachel Reeves i sitt første statsbudsjett i fjor avskaffet de såkalte «non-dom»-reglene. Disse ga personer som bodde i Storbritannia, men skattemessig var hjemmehørende i et annet land, muligheten til å unngå skatt på utenlandske inntekter og gevinster så lenge disse ikke ble overført til Storbritannia.
Avskaffelsen av dette regelverket fikk eksempelvis John Fredriksen til å melde flytting fra London til Dubai.
Samtidig innførte Reeves et nytt regime der rike utlendinger eller hjemvendte briter som har bodd mer enn ti år i utlandet slipper å betale skatt på utenlandske inntekter og gevinster (FIG) i fire år.
– Jeg har en britisk klient som har bodd i Dubai lenge, og som nå flytter tilbake til Storbritannia og benytter seg av det nye fireårige FIG-regimet, sier en skattejurist med Midtøsten som spesialfelt til Financial Times.
Ser kjøpsmulighet
Avisen gjengir tall fra Knight Frank som viser at FAE-borgere – ved utgangen av juli – sto for rundt 3 prosent av utenlandske kjøp av luksusboliger sentralt i London så langt i år, opp fra 0,6 prosent i samme periode i fjor.
– Er du eksempelvis fra FAE og tilhører en generasjon som ennå ikke har kjøpt i London, betyr både pressede priser og FIG-regimet at dette er et godt tidspunkt å kjøpe på, sier Stuart Bailey, som er salgssjef for sentral-London i Knight Frank.
– Det at «non-doms» presses ut av London gagner selvfølgelig ikke økonomien generelt – eller staten med den lavere dokumentavgiften, men fungerer godt for opportunistiske kjøpere. Jo mindre konkurranse, desto bedre, legger han til overfor Financial Times.
Casher inn i Dubai
Videre er det verdt å merke seg at eiendomsprisene har steget kraftig i Dubai – hele 67 prosent pr. kvadratfot siden juli 2019 ifølge tall fra Reidin. Dette har gitt boligeiere i FAEs største by en mulighet til å cashe inn.
Midtøsten-interessen for Storbritannia gjelder ikke bare boliger. Tall fra Knight Frank viser at investorer og enkeltpersoner herfra har investert 245 millioner pund i britisk næringseiendom så langt i år, sammenlignet med bare 25 millioner pund i hele 2024.