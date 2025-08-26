Norske husholdninger har fått økt tro på både boligprisvekst og lavere renter gjennom sommeren, viser NBBLs Boligmarkedsbarometer for august. Optimismen er nå på sitt høyeste nivå siden januar og peker mot en sterk bolighøst.

– Husholdningene har mer tro på både boligprisvekst og lavere renter. Sammen med forventninger om god lønnsvekst kan dette gi et sterkere boligmarked enn normalt utover høsten, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

Flertallet lavere rente

73 prosent av husholdningene tror boligprisene vil stige det neste året, mens kun 3 prosent forventer prisfall.

Forventningene til boliglånsrenten har også styrket seg. I august svarte 60 prosent at de tror renten vil være lavere om ett år, opp fra 52 prosent i juni. 23 prosent forventer uendret nivå, mens 17 prosent tror på høyere renter.

– Dette er første måling etter rentekuttet i juni. Selv om optimismen øker, er ikke troen på flere rentekutt like sterk som tidligere i år. Husholdningene er fortsatt noe avventende, forklarer Midsem.

Boligmarkedsbarometerets totalindeks har styrket seg gjennom sommeren og ligger nå på et svært høyt nivå. Dette skyldes økte boligprisforventninger og fallende renteforventninger. Jobbtryggheten har derimot svekket seg noe den siste tiden, og er på et litt lavere nivå et for et par år siden.