Boligbygging: Ta problemet ved roten

Regjeringens mål om å bygge 130.000 nye boliger innen 2030 forutsetter mer enn politisk vilje, det krever aktive endringer i hvordan det offentlige tenker og opptrer overfor aktørene som driver utvikling.

Boligdebatten bør løfte frem et spørsmål av stor betydning ikke bare for bygningsmyndighetene, men også for store deler av det norske forvaltningsapparatet:

Hvorfor brukes ressursene hos forvaltningsorganene i stor grad som kontrollfunksjoner, som kommer inn midtveis eller på tampen av byggeprosjekter, og først da gir utbyggeren signaler om hva som kan og ikke kan bygges?

Bør ikke ressursene i større grad settes inn tidligere, i startfasen av bygge- og planprosesser? Statsforvalteren vil da fungere som sparringspartner for kommune og utbygger, i stedet for et skjær i sjøen som må passeres.

Beslutningstagerne som vedtar det ene fordyrende tekniske kravet etter det andre, synes ikke å være klar over denne ekstrakostnaden for utbyggerne

Statsforvalteren i Vestland, Liv Signe Navarsete, så dette lyset for flere år siden. På hennes ordre la Statsforvalteren om praksisen – i strid med loven – for å yte helhjertet bistand til kommunene i startfasen av arealplanprosesser. Dette i stedet for at Statsforvalterens planavdeling bruker store ressurser på å skrive uttalelser til dispensasjonssøknader, altså enkeltsaker.

Tanken til Navarsete var god; man forsøkte å ta problemet ved roten. Ved å hjelpe kommunene mer aktivt med å lage gode arealplaner, ville det bli færre dispensasjonssøknader og dermed mindre arbeid for avdelingen knyttet til enkeltsaker.

Den fornuftige praksisomleggingen ble kortvarig, da den var i strid med loven. Sivilombudet anmodet om å returnere til gammel kurs, og Statsforvalteren innrettet seg lojalt etter dette.

Etter vårt syn bør Statsforvalterens ressurser, særlig i plan- og byggesaker, i større grad settes inn tidligere i prosessene. I jungelen av lover og regler som gjelder i dag, bør forvaltningen i større grad innrette sin virksomhet på å drive aktiv veiledning, og i mindre grad komme inn som kontrollfunksjon.