Jo Nesbø: Kjøpte luksusleilighet av Morten Klein

Forfatter og musiker Jo Nesbø har bladd opp 46 millioner kroner for spillmilliardær Morten Kleins leilighet på Majorstuen, ifølge DN.

Leiligheten har en 91 kvadratmeter stor terrasse, tre soverom og to garasjeplasser. Den lå først ute for 56 millioner kroner, men prisantydningen ble senere redusert til 43,5 millioner. Klein kjøpte selv boligen for 42,2 millioner i 2022.

POPULÆRT: Middelthunet består av 330 selveierleiligheter fordelt på tre bygg med 10, 12 og 14 etasjer. Foto: Thomas Bjørnflaten

– Det er blitt gjort en del oppgraderinger, har Klein tidligere sagt om det han omtalte som «drømmeleiligheten».

SOLGTE: Morten Klein. Foto: Eivind Yggeseth

Milliardæren opplyste for halvannet år siden at han og kona ønsket å flytte tilbake til Torshov etter å ha bodd på Majorstuen i to år.

– Vi syntes det så spennende ut å bo der, og bygget så fint ut. Etter ett år savnet vi Torshov så mye at vi ville flytte tilbake, sa Klein til Finansavisen da han la leiligheten ut for salg.

Middelthunet har vist seg å være en svært god investering for mange spekulanter. Det var krav til å betale og overta leiligheten da den var ferdig, men mange enheter ble solgt videre med en gang til langt høyere priser. Klein skrev kontrakt for leiligheten i 2020, og flyttet inn i 2022.



Les også Ny avtale til 15 milliarder Rett før nok en sesongpremiere sikrer Paramount seg de globale strømmerettighetene til «South Park».

Spillmilliardæren flyttet til Torshov da han kom til Oslo i 1991, og jobbet som dørvakt på Soria Moria. I løpet av de 30 årene har han bygget seg opp en formue som av Kapital er anslått til 2,1 milliarder kroner. Morten Klein slo seg opp med Norgesautomaten etter først å ha figurert i realityserien Baren på TV. Siden fusjonerte han med svenske Cherry, og har tjent gode penger på Coolbet og River iGaming. Hele tiden mens han bodde på Torshov.

– Jeg synes det er fryktelig fint på Torshov. Det er bra mennesker og varierte innslag av ulike typer. Det er et litt mer avslappet miljø, sa Klein til Finansavisen i mai 2024.

KJØPTE NY LEILIGHET: Jo Nesbø. Foto: NTB

Jo Nesbø, som slo gjennom med «Flaggermusmannen» i 1997 og er kjent for «Harry Hole»-bøkene, tok i fjor ut et ekstraordinært utbytte på 46 millioner kroner fra selskapet Skriveverkstedet – tilsvarende kjøpesummen, ifølge DN.

Forfatteren eier allerede en annen Majorstuen-leilighet han har hatt siden 2003. Ifølge ligningen for 2023 hadde Nesbø en formue på nær 400 millioner kroner.