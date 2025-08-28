Den tidligere Skeidar-toppen og fotballproffen Martin Andresen solgte i 2022 strandeiendommen på Nesøya for 45 millioner kroner. Nå har ekskona, psykolog Kristin Næss Sørensen (48), kjøpt tilbake huset de begge bodde i før utvandringen, melder DN.

SOLGT: Psykolog Kristin Næss Sørensen har kjøpt Taglugnveien 1, tre år etter at hun og Martin Andresen solgte det. Foto: Google Maps

Ifølge offentlige dokumenter er Sørensen ny eier av eiendommen i Taglugnveien 1, som Andresen kjøpte av Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan i 2011 for drøyt 27 millioner kroner. I august ble det tinglyst et pant på 57,6 millioner kroner, men verken salgssum eller detaljer om transaksjonen er offentliggjort.

Daglig leder Carl Fredrik Solli i Privatmegleren Solli & Partnere bekrefter overfor DN at eiendommen er omsatt, men vil verken oppgi salgssum eller hvem kjøperen er.

Både Andresen og Sørensen ble i 2022 registrert utvandret fra Norge, til henholdsvis Kypros og Dubai. Sørensen ønsker ikke å kommentere kjøpet.

SKILT: Ifølge Folkeregisteret er Kristin Næss Sørensen og Martin Andresen skilt, selv om det er ukjent når det skjedde. Her ankommer paret Idrettsgallaen i 2005. Foto: NTB

Store kostnader for Andresen

Samtidig som eiendomshandelen på Nesøya er blitt kjent,står Andresens Skeidar-system midt i en tung omstilling. Gjennom «Prosjekt Måltrost» har han forsøkt å rigge konsernet for nye eiere eller en mulig fusjon, men foreløpig er resultatet først og fremst kraftig økte kostnader.

Mime-konsernet, der Skeidar er kjernen, fikk i 2024 et underskudd på 51 millioner kroner – en svekkelse på over 100 millioner fra året før. Styret peker på omorganiseringen som hovedårsaken, men fremhever samtidig en omsetningsvekst på 30 prosent og forventer at Skeidar vil levere positive resultater i 2025.



Mime-konsernet gikk ut av 2024 med en balanse på 1,25 milliarder kroner, hvorav 600 millioner var anleggsmidler. Varebeholdningen økte i takt med omsetningsveksten fra 413 til 455 millioner, mens kundefordringene økte fra 111 til 170 millioner.

Når den kortsiktige gjelden samtidig økte fra 383 til hele 544 millioner, beskriver det en markert svekkelse i arbeidskapitalen i konsernet. Ved nyttår var det bare 25 millioner på bankkontoen, en halvering fra ett år tidligere.