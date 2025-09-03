De nominelle boligprisene i Norge steg 1,7 prosent i august, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,6 prosent.

Handelsbanken hadde på forhånd ventet at prisene ville stige 1,4 prosent nominelt, og 0,3 prosent sesongjustert, litt under Norges bank estimat på 0,5 prosent sesongjustert.

DNB ventet på sin side en sesongjustert vekst på 0,6 prosent, og traff med det blink.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 7,4 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.954.306 kroner ved utgangen av august.

Prisveksten tilbake i Oslo

– Etter en moderat utvikling i boligmarkedet i Oslo siden våren er prisveksten nå tilbake her. I tillegg styrker prisene seg mye i Trondheim og Tromsø i august, kommenterer adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding tilknyttet tallene.

Sterkest prisutvikling i august hadde Tromsø med en sesongjustert oppgang på 2,7 prosent.

– Men, det er fortsatt store forskjeller i boligprisutviklingen så langt i år. Prisveksten i Stavanger bare forsetter og har så langt i år steget med 14,8 prosent, noe som begynner å minne om utviklingen i Oslo i 2016. Veksten i Tromsø har nå også tatt seg opp, og i Tromsø har prisene steget med hele 12,2 prosent siden årsskiftet, sier han.

I august ble det solgt 10.102 boliger i Norge, noe som er én bolig mindre i august 2024. Det ble det lagt ut 13.827 boliger for salg i Norge, noe som er 2,9 prosent færre enn i samme måned i 2024.

Hjulpet av renteendring

– Vi ser en tydelig optimisme i boligmarkedet nå. Renteendringen som kom i juni har utvilsomt hjulpet, og folk ser at boligkostnadene stabiliserer seg. Renteendringen ga en umiddelbar effekt, og flere av våre meglerkontorer rapporterer om rekordhøy omsetning i juli og august, kommenterer Odd Hultmann, direktør for Privatmarked i Nordea.

Det har ført til at etterspørselen etter boliglån holder seg på et høyt nivå.

– Antall søknader i sommermånedene juni, juli og august i år lå 10 prosent over fjoråret. Kundene har en forventning om at rentene vil falle noe mer fremover, og det gir mer optimisme i samtalene om hvor høyt de kan legge kjøperammen.

– Vi tror prisene vil stige fremover, og dette vil nok også støttes ytterligere dersom Norges Bank senker renten videre gjennom høsten, sier han videre.

Ifølge Nordea er det særlig førstegangskjøpere og de som skal inn i sin andre bolig som driver etterspørselen.

– Samtidig ser vi en økende interesse for sekundærbolig, også blant yngre som ønsker råd om investering i bolig nummer to. Gjennom sommeren har omsetningen vært høy, og vi merker en tydeligere tro på boligmarkedet enn vi så mot slutten av 2024.