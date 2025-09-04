Nytt prisras på herregården til «Svennis»

Expressen forteller nå at prisen er dumpet igjen i et forsøk på å få solgt den avdøde fotballtrenerens herregård, Björkefors. Den ble lagt ut for salg til 25 millioner svenske kroner i januar, og senere ble prisen satt ned til 20 millioner.

Det siste prisraset medfører at boligen kan selges for 16,5 millioner svenske kroner, som tilsvarer 17,5 millioner norske kroner etter dagens kurs.

– Selgeren tok den beslutningen etter sommeren, sier megler Henrik Flinta hos Sotheby's, som håndterer salget.

Håper på snarlig budrunde

Han forteller samtidig om bra interesse for herregården.

– Vi har hatt et femtentalls interessenter, og ti av dem har vært og kikket. Nå har vi nye visninger til uken. Med den nye, lavere prisen håper vi kanskje å få til en budrunde, sier Flinta.

Svennis kjøpte Björkefors for 5,8 millioner svenske kroner i 2002 og prøvde senere å selge den ved flere anledninger. I 2010 var prisantydningen 40 millioner.

Døde med milliongjeld

Fotballtreneren gikk bort i en alder av 76 år i slutten av august i fjor, og han etterlot seg stor gjeld. Han satt på verdier for 66 millioner svenske kroner, men skyldte samtidig 118 millioner, ifølge Expressen.

Herregården i Sunne nær norskegrensen er den største enkeltverdien Svennis etterlot seg. Den består av blant annet to bolighus, en sjøvilla, tennisbane og et stort svømmebasseng og er i alt på 2,5 hektar.

Sven-Göran er en av Sveriges mest meritterte trenere gjennom tidene. Han var landslagssjef for blant andre England, Mexico og Elfenbenskysten, og han trente storklubber som Benfica, Roma, Lazio og Manchester City.