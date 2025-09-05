Tidligere dømt megler: Solgte ulovlig hus – familie risikerer kjempetap

Jens Christian Killengreen ble dømt for å ha solgt hus på billigsalg til utvikler Terje Skahjem. Nå kan kjøperne tape millioner etter at Killengreen meglet dem en ulovlig bolig hvor Skahjem var involvert.

Publisert 5. sep. | Oppdatert 5. sep.
RETTSMØTE: Eiendomsmegler Jens Christian Killengreen (t.v.) fra rettssaken hvor han saksøkte tildligere arbeidsgiver Nordvik. Advokat Johannes Andersen (Økland & Co.) til høyre. Foto: Ivan Kverme
