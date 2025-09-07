Slik flytter du boliger skattefritt til eget selskap
Om den private utleieporteføljen og aktiviteten din er blitt så stor at det blir ansett som næringsvirksomhet av Skatteetaten, risikerer du en heftig skatteregning. Men det finnes en måte å flytte eiendommene over til ditt eget AS på – helt skattefritt.
Gråsone: Mange baserer seg på tommelfingerregelen om maksimalt fire utleieenheter privat, for lavest mulig skatt. Men denne sier ikke noe om varighet, omfang, antall leietagere, totale leieinntekter og så videre. Dermed kan man fort havne i fella og bli ansett som næringsdrivende. Hva gjør man da? Foto: Stian Lysberg Solum/NTB