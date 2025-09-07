Slik kan du leie ut mer enn fire boliger privat
Er det mulig å eie og leie ut 88 leiligheter, 50 parkeringsplasser og 516 kvadratmeter næring privat, uten å måtte skatte som næringsdrivende? Ja, er svaret. Slik gjør du det.
Publisert 7. sep. | Oppdatert 7. sep.
Bare house: Med en Bare house-avtale, er det mulig å fortsette med skatt på kapitalinntekt på 22 prosent privat, selv om man eier mer enn fire utleieboliger. Men det finnes en del fallgruver og momenter å tenke på, for "trikset" kommer ikke helt uten risiko. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg