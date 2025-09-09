Obos-sjefen går av

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj har varslet at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef i Obos, etter snart ti år i stillingen.

– Etter over 20 år i Obos, ti av dem som konsernsjef, har jeg nå kommet til at det er det riktige for Obos og meg personlig å gi stafettpinnen videre til en ny leder. I tider der endringene skjer stadig raskere, vil kraften i en ny persons perspektiver og ledelse kunne gi ny giv for Obos. Det har vært et privilegium å lede Obos gjennom disse årene. Jeg ser frem til å sluttføre innsatsen sammen med utrolig dyktige medarbeidere, samarbeidspartnere og styret, sier Siraj.

Styret igangsatt prosess

Styret er i gang med å rekruttere ny toppsjef til selskapet. Både interne og eksterne kandidater vil bli vurdert. Boyden, ved managing partner Ole Petter Mellebye, er valgt som rådgiver for styret.

– Når Siraj har valgt å fratre sin stilling som konsernsjef i Obos, kan han se tilbake på en periode med betydelig utvikling av selskapet under sitt lederskap. Obos er i dag en av Nordens ledende bolig- og byutviklere med over 600.000 medlemmer, og har de senere årene hatt en formidabel medlemsvekst. Han har satt tydelige spor både internt i Obos, i bransjen og i samfunnsdebatten, sier styreleder Roar Engeland i Obos.

– Siraj har vært avgjørende i etableringen av nye boligkjøpsmodeller som åpner veien inn i boligmarkedet for mange, og han har bidratt sterkt til volumvekst innenfor bank og boligforvaltning. Og ikke minst har han løftet vårt samfunnsansvar hvor 10 prosent av overskuddet går til samfunnsnyttige formål, fortsetter Engeland.

I de ti årene ved Siraj ved roret har den bokførte egenkapital i Obos økt fra 13,5 milliarder kroner til 39 milliarder kroner. Det er i samme periode bygget over 35.000 nye boliger.

Siraj vil stå i stillingen til ny konsernsjef er på plass.