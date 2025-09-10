Den gigantiske strandeiendommen på Nesøya, der blant annet Justin Bieber har oppholdt seg, ble først annonsert for 66 millioner kroner tilbake i 2016. I årene etter har interessen for eiendommen på 1,5 mål vært enorm, men ingen salg har gått gjennom.

Det seneste året har prisen ligget på 92 millioner kroner, etter en rekke oppgraderinger som blant annet bygging av nytt vinrom og hjemmekino. Nå melder Dagens Næringsliv at annonsen er trukket tilbake i forkant av et priskutt på 7,5 prosent.

– Den er ikke solgt. Eiendommen kommer ut for salg igjen om ikke så lenge med en ny pris på 85 millioner kroner. Valgresultatet gjør det ikke lettere, som du skjønner, sier Høili til avisen.

– Ut fra det jeg har sett i debatter er det veldig tydelig at de som har flyttet utenlands ikke kommer hjem igjen. Jeg tror ikke noen av utflytterne kommer tilbake nå. Det blir kanskje heller flere som flytter ut. Da blir det et smalere marked, fortsetter han.

Markedet er problemet

Boligen som nå forsøkes solgt, er på over 600 kvadratmeter. Det er 30 meter med egen strandlinje med brygge, og garasjen har plass til fire biler. Eiendommen har også eget motstrømsbasseng, treningsrom og praktikantdel. Eieren selv disponerer tre store soverom og to bad i tillegg til gjestetoaletter.

Til Kapital forklarte Høili den høye prisen med oppgraderinger de siste syv årene som har kostet totalt 26 millioner kroner.

– Dette er som et Four Seasons-hotell. Denne eiendommen ville kostet 130 millioner kroner å bygge i dag i samme kvalitet. Det ligger en takst inne på 110 millioner kroner. Så prisen er ikke problemet her, sa han da.

– Det er vanskelig i det norske markedet. De som trenger dyre boliger har dyre boliger, og stadig flere flytter utenlands. Da blir det vanskelig. Vi får bare vente på at det kommer en ny regjering, så folk flytter hjem igjen, uttalte han.

Det skjedde altså ikke dette valget.