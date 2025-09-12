Slakter utleieforslag: – Både studenter og utleiere vil tape på dette

«Boligminister» Kjersti Stenseng (Ap) vil gi leietagere muligheten til å si opp kontrakten når som helst. Dét kan gi store konsekvenser for både utleiere og studenter. – De vil havne bakerst i leiekøen, mens utleierne risikerer tomme boliger minst to måneder i året, advarer bransjetopper.

Category iconBolig
Publisert 12. sep.
Article lead
+ mer
lead
KALDDUSJ: Dersom forslaget om forbud mot bindingstid i leiekontrakter går gjennom, vil det gå utover både utleiere og studenter, mener flere bransjetopper Finansavisen har snakket med. Collage: Finansavisen
KALDDUSJ: Dersom forslaget om forbud mot bindingstid i leiekontrakter går gjennom, vil det gå utover både utleiere og studenter, mener flere bransjetopper Finansavisen har snakket med. Collage: Finansavisen
Øivind Ekås
Journalist
Tips meg
Del
stine berg lühr
bo coliving
tone tellevik dahl
norsk eiendom
kjersti stenseng
Arbeiderpartiet
husleielovutvalget
baard schumann
union residential
Bolig

Informasjon om bruk av AI