Slakter utleieforslag: – Både studenter og utleiere vil tape på dette
«Boligminister» Kjersti Stenseng (Ap) vil gi leietagere muligheten til å si opp kontrakten når som helst. Dét kan gi store konsekvenser for både utleiere og studenter. – De vil havne bakerst i leiekøen, mens utleierne risikerer tomme boliger minst to måneder i året, advarer bransjetopper.
KALDDUSJ: Dersom forslaget om forbud mot bindingstid i leiekontrakter går gjennom, vil det gå utover både utleiere og studenter, mener flere bransjetopper Finansavisen har snakket med. Collage: Finansavisen