Finansmannen Erik Bartnes, kjent som en av gründerne av Pareto Securities, har lagt ut to villaer på Holmendammen i Oslo for salg, skriver DN. Eiendommene i Bamseveien 24 og 26 har prisantydninger på henholdsvis 30 og 35 millioner kroner – totalt 65 millioner.

Ifølge Finn-annonsen har begge husene «moderniseringsbehov». Bartnes, som i 2022 sto oppført med en skattbar formue på over 300 millioner kroner, flyttet til Sveits for et par år siden.

Finansavisen skrev i april 2024 at han planla å rive de to villaene og bygge en stor enebolig over begge tomtene til et tresifret millionbeløp. De planene er nå skrinlagt, men rammetillatelsen og tegningene ligger fortsatt klare.

Meglerne Terje Tinholt og Sara Trier, som har salgsoppdraget, sier til avisen at bakgrunnen for salget er at familien har slått seg til ro i Sveits og at de ved en eventuell retur til Oslo heller vil se etter en leilighet.

– Det er en fantastisk tomt, det er ikke så ofte man får tak i noe så bra i Oslo. Det er stille, sentralt og flott utsikt. Sjelden vare, sier Tinholt til DN