– Jeg har lite å meddele, sier megler Roy Blixt i Sem & Johnsen til DN om salget av Elisabeth Monsen Røkkes villa på Bygdøy.

Han bekrefter at eiendommen snart legges ut for salg med en prislapp på 55–60 millioner kroner, men legger til at han som prinsipp ikke kommenterer slike oppdrag.

Til tross for at mange potensielle kjøpere har flyttet til Sveits, tror ikke Blixt det blir vanskelig å selge.

– Det er alltid noen som vil bo på Bygdøy, sier han til avisen.

Villaen, som ligger få meter fra sjøen, ble kjøpt av ekteparet Elisabeth Monsen Røkke og Morten Eikebu for 39 millioner kroner i 2021. To år senere kjøpte hun ut ektemannen for 30 millioner kroner. Eiendommen er på 334 kvadratmeter med fem soverom, egen gjesteseksjon og terrasse, og ble modernisert i 2006.

Ifølge DN sto Røkke, som har styreverv i flere av farens selskaper og eier 2 prosent av TRG Holding, i fjor oppført med null i formue og 6,6 millioner kroner i inntekt. Hun har postadresse i Sveits, mens ektemannen er utvandret til Storbritannia.