Ser en bedring i nyboligmarkedet

Salget av nye boliger i august var 18 prosent over samme periode i fjor. Dermed er det solgt 10.411 nye boliger hittil i år, noe som er en økning på ni prosent fra tilsvarende periode året før.

Salg pr. boligtype viser at eneboliger øker med 10 prosent, småhus er opp 17 prosent mens salget av leiligheter økter med seks prosent sammenlignet med fjoråret. En ny oversikt fra Boligprodusentenes Forening viser at det er solgt 2.293 eneboliger, 2.339 småhus og 5.779 leiligheter i hittil i år.

– Et svakt nyboligmarked

– Det er fortsatt et svakt nyboligmarkedet tross liten oppgang i salg og igangsetting i august. Det er langt igjen til vi har en nyboligproduksjon som svarer til målsetningen om 130.000 nye boenheter til 2030, sier Lars Jacob Hiim, adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, i en melding.

– Det er avgjørende at vi får en bred politisk oppslutning om økt boligproduksjon i det nye Stortinget. Vi oppfordrer til en rask gjennomføring av de 72 tiltakene for raskere plan- og byggesaksprosesser, og at boligbyggingen ikke påføres nye kostnadsdrivende krav, understreker Hiim.

Igangsetting

Når det gjelder igangsetting av nye boliger i august, var veksten på 17 prosent sammenlignet med fjoråret. Hittil i år har det blitt igangsatt 8.221 nye boliger, opp 10 prosent fra tilsvarende periode året før.

Eneboliger hadde en vekst på syv prosent, småhus var opp 15 prosent mens leiligheter hadde en vekst på 10 prosent fra fjoråret. Det er igangsatt 1.819 eneboliger, 2.006 småhus og 4.396 leiligheter i 2025.

Fritidsboliger

Om vi ser på fritidsboliger har det blitt solgt 1.193 enheter hittil i år, en oppgang på tre prosent fra tilsvarende periode året før. Antall igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er kun 937 enheter, 14 prosent under tilsvarende periode i fjor.