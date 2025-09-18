– Det har ikke vært bygget færre boliger siden krigen. Og vi bygger under halvparten av hva det er behov for, og vi har dratt på oss et etterslep på 40.000 boliger. Det er det samme som Lillestrøm by, sier Nina Solli, direktør i NHO Byggenæringen, til NRK.

Hun mener at den høye renten samt høye kostnader har mye av skylden for at det bygges for få boliger i dag.

– Renten er den viktigste rammebetingelsen. Den må ned for at vi skal få fart på boligbyggingen igjen.

I løpet av to år steg styringsrenten, som besluttes av Norges Bank, fra 0 prosent til 4,5 prosent – og boliglånsrenten fra under 2 prosent til nærmere 6 prosent.

– Vi er bekymret for at denne nedgangsperioden har vært lang. Vi har mistet dyktige fagfolk – 15.000 – og vi er redd for at det kan gi et nytt prispress i markedet som gjør at prisene går opp igjen, sier Solli til NRK.

NHOs seneste medlemsundersøkelse viser at byggenæringen opplever dagens markedssituasjon som ytterligere svekket den siste måneden.

Klokken 10 i dag kunngjør Norges Bank rentebeslutningen. Lenge så det ut til at sentralbanken kom til å kutte renten, som i dag er på 4,25 prosent.

Tall for norsk økonomi den siste tiden har imidlertid fått flere økonomer til å tro at det anslåtte rentekuttet utsettes til desember – eller neste år.