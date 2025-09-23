Husholdningene har fortsatt sterk tro på boligprisvekst, men færre venter rentekutt fremover, viser NBBLs Boligmarkedsbarometer for september.

72 prosent av husholdningene tror nå på høyere boligpriser de kommende 12 månedene. Det er bare ett prosentpoeng svakere enn måneden før, og svært nært rekordnivået fra januar.

– Høy boligprisoptimisme, i kombinasjon med to rentekutt fra Norges Bank siden juni, peker mot økt fart i boligmarkedet. Boligprisene vil trolig vokse mer enn normalt i høst, og kanskje får nyboligmarkedet et etterlengtet hopp i etterspørselen, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

Rentekutt

Færre venter imidlertid ytterligere rentekutt det kommende året, og andelen har nå falt fra 55 til 47 prosent av de spurte. Samtidig øker andelen som venter høyere renter fra 16 til 19 prosent.

Undersøkelsen ble gjort før Norges Bank i forrige uke kuttet renten fra 4,25 til 4 prosent.

– Resultatene fra undersøkelsen vår kan tyde på at rentekuttet kom som en positiv overraskelse på mange, sier Midsem.