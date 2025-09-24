Henning Solberg ville egentlig bare betale 7 millioner for Solberg gård i Spydeberg. Nå må han betale nesten det dobbelte, hvis man skal legge dommen fra Follo og Nordre Østfold tingrett til grunn.

Retten falt ned på at odelstaksten bør ligge på 11,8 millioner kroner var riktig pris, ifølge Nationen, som omtaler dommen.

Gården er på 406,4 dekar med tilleggsteig på 13 dekar. Hovedhuset fra 1993 er på 207 kvadratmeter hvorav 182 er primærrom. Selv overtok Solberg gården fra sine foreldre i 2004 for 2 millioner.

Da eiendommen ble lagt ut for tvangssalg var det basert på en landbrukstakst på 12 millioner kroner. I august i år ble det laget en ny landbrukstakst som konkluderte med 11,55 millioner.

IDYLLISK: Solberg gård ligger idyllisk nord i Spydeberg, 40 minutter fra Oslo. Foto: Ioannis Lelakis - EFKT

Kjøpere fryktet Solberg

Tvangssalgsprosessen lokket ikke frem kjøpere. Eiendomsmegler Tosif Razzak uttalte under odelssaken at interessenter ønsket å vite om Henning Solberg ville være tilstede på visning, og da han ville det ønsket ikke interessentene å komme på visning.

Dermed kom det ingen bud før Sparebank 1 Midt-Norge, som hadde førsteprioritets pant i eiendommen, la inn et bud på 7 millioner for å få i gang budrunden. Deretter la Askim & Spydeberg Sparebank, som hadde begjært tvangssalget, og satt med andreprioritet, et bud på 10 millioner kroner. Flere bud kom ikke, hvorpå den lokale banken fikk tilslaget.

Siden den tid har Askim & Spydeberg Sparebank forsøkt å få kastet ut Solberg fra gården via Namsfogden i Øst. Solberg har nektet, men i august avviste Høyesteretts ankeutvalg Solbergs anke om utkastelsen.

Samtidig lokket banken med å trekke utkastelsen hvis Solberg avklarte sin holdning til odelsretten.

Må dekke sakskostnadene

Nå er den avklart i første omgang i hvert fall, om ikke Solberg kjører saken videre.

– Vi synes odelstaksten er satt overraskende høyt. Isolert sett taler det for at vi ønsker et overskjønn, sier Solbergs advokat Hans Kristian Skarpholt til Nationen.

– Henning Solberg mener verdien som odelseiendom skal ligge lavere enn dette, legger Skarpholt til.

Solberg fremhevet at han hadde gitt banken et tilbud om å kjøpe ut eiendommen for 10 millioner, noe som ble avvist av banken, men retten mente Solberg ikke hadde sannsynliggjort at banken kunne ha tatt imot pengene på lovlig måte, slik at forlikstilbudet ikke var reelt.

Før det skal banken ha tilbudt Solberg å kjøpe gården for 12 millioner. Nå er odelstaksten 11,8 millioner kroner i tillegg til at Solberg må dekke bankens omkostninger på 226.250 kroner utover sine egne.