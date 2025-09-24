Høyesterettsdommer Therese Steen og Bahr-sjef Thomas Svensen har gitt nær 64,5 millioner kroner for en villa i Gyldenløves gate 46, melder DN.

Eiendommen, som ble solgt av Øystein John og Elisabeth Haslum, lå opprinnelig ute med en prisantydning på 75 millioner kroner.

Ifølge avisen er villaen fra 1905 tegnet av arkitekt Karl Høie, og har blant annet tre stuer, stort kjøkken, fire soverom og tre bad.

Megler Camilla Sem i Sem & Johnsen kan fortelle at salget ble gjennomført i mai.

– Begge parter er fornøyde. Det er klart, man kan alltid ønske seg mer, for dette er en vakker eiendom med nydelig beliggenhet, men det er vanskelig å vurdere de kostbare eiendommene og vite eksakt hvor prislappen ender, sier Sem til DN.

Eksklusivt nabolag

Steen og Svensen er ikke de eneste nykommerne i nabolaget. Rett over gaten, nærmere bestemt i Gyldenløves gate 49A, kjøpte laksemilliardær Maria Olaisen i juni en villa for 74 millioner kroner.

Selger var da investor Reidar Fougner. Tidligere var eiendommen eiet av Grace Skaugen, som pøste inn penger i oppussing før Fougner overtok i 2018.

Gyldenløves gate 49A ble bygget i 1906. Den har et boareal på 488 kvadratmeter, pluss sidebygning på 46 kvadrat, med leilighet på toppen og dobbeltgarasje under.