Sørlandsperler kan slippe boplikt

Boligeiere på de tre idylliske øyene Sandøya, Borøya og Lyngør kan gå fremtiden rikt i møte. Bopolikten, som har hindret dem i å få full pris ved salg av eiendommene, kan være i ferd med å bli fjernet. Det skriver Tvedestrandsposten.

Flere eiendommer har riktignok vært solgt til høye priser selv med boplikt, men det er liten tvil om at boplikten har vært sett på som prisdempende. De som kjøpte til tross for boplikten kan følgelig nå bli vinnerne, sammen med boligeiere som vurderer å selge.

Har snudd

Det er FrP og INP, som til sammen utgjør fire av de 23 kommunestyrerepresentantene, som har varslet at de vil ha en sak om boplikt opp i løpet av høsten.

De syv representantene som opprinnelig kom inn for Høyre står fast på at de ønsker å fjerne boplikten i hele kommunen. Dermed gjenstår kun én stemme for at det skal bli flertall, og Venstres Line Mørch er tydelig på at hun har snudd fra å være tilhenger av boplikten da hun gikk inn i kommunestyret i 1999.

– Etter mer enn 25 år er konklusjonen at boplikten ikke virker, sier hun til Tvedestrandsposten.

– Det er ingen som ser noen vits i å holde fast på og bruke ressurser på et system som ikke virker. Vi klarer ikke å følge opp boplikten med de ressursene vi har til rådighet, og mange finner kreative måter å sno seg unna. Da slår det også urettferdig ut, sier hun.

Initiativtager sår litt tvil

SVs Tove Hage Aarggaard er tilhenger av boplikt, men er enig i at det ikke fungerer.

– I dag er det mange som har kjøpt boplikthus på Sandøya, men som ikke bor der fast. Slike saker blir ikke fulgt opp av kommunen, og da øker omfanget, sier Aargaard.

Representantene for Ap og Sp vil ikke fjerne boplikten, mens FrPs Henrik Münter, som står bak initiativet, sier at befolkningens ønske vil påvirke hvor han lander.

Initiativtagerens egen konklusjon ser dermed ut til å være boligeiernes eneste usikkerhet.