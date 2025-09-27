Dobbelt så mange fjellhytter til salgs som i 2021

– Mange selgere velger å legge ut annonsen til hytta før høstferien, fordi de vet at interessen gjerne er ekstra stor akkurat nå, sier boligekspert Eirik Dysthe i Finn eiendom til E24.

Denne helgen starter høysesongen for salg av fritidsboliger til fjells, når barnefamilier fra sør- og østlandet samt Nordland og Troms starter høstferie.

Mens nordmenn hamstret hytter under pandemien, har trenden snudd. I 2021 var det 1912 fritidsboliger til fjells annonsert før høstferien. I dag er det rundt 3800 til salgs på Finn.

Det er utbudet av hytter i de dyreste prisklassene som vokser mest. Det er i dag tre ganger så mange fritidsboliger til mellom 5 og 10 millioner kroner til salgs, og mer enn fem ganger så mange til over 10 millioner kroner, som i 2021.