Erling Braut Haaland har kjøpt en ny leilighet på Bryne for 5,5 millioner kroner. Kjøpet ble registrert tirsdag, melder e24.

Grunnbokutskrifter viser ifølge nettstedet at den nye leiligheten ligger i etasjen under leiligheten han kjøpte av faren Alfie Haaland for 11 millioner kroner i oktober 2022. Leilighetene i boligkomplekset Kirsten Brynes veg ligger en langpasning fra Forum Jæren – mer kjent som høghuset på Bryne.

Bryne stadion, der både far og sønn startet sine karrierer, ligger heller ikke langt unna.

Kjøpet Erling Braut Haaland gjorde i 2022 ble omtalt av Stavanger Aftenblad. Leiligheten på 140 kvadratmeter ble kjøpt av faren for 1,75 millioner kroner i 2000, året etter at komplekset sto ferdig.

I november 2011 solgte Alfie Haaland leiligheten til moren Tone Rasdal for 2,8 millioner kroner, før han ifølge avisen kjøpte den tilbake i september 2022 for 5,85 millioner kroner.

God for 4,1 milliarder

Erling Braut Haaland signerte tidligere i år en 9,5-årskontrakt med Manchester City verdt opptil 600 millioner kroner årlig, en kontrakt som bidro til å sende 25-åringen opp på 118. plass da Kapital tidligere i september la frem sin liste over Norges 400 rikeste.

Store internasjonale sponsoravtaler på toppen av dette legger grunnlaget for en formue bladet har estimert til 4,1 milliarder kroner.

I mai i år sikret Braut Haaland seg en 34. plass på Forbes-listen over verdens best betalte idrettsutøvere. 62 millioner dollar i lønn og sponsorinntekter gjorde målgarantisten til den fjerde best betalte utøveren under 25 år (han fyller år 1. juli, journ. anm.).

Eiendomsporteføljen

Pengene har blant annet gått til å bygge opp en anselig eiendomsportefølje. Finansavisen skrev i mai 2023 at Braut Haaland hadde kjøpt Runar Vatnes toppleilighet i Petter Stordalens Sommerro-prosjekt for 35 millioner kroner.

Og i april året etter skrev avisen at han bladde opp 12 millioner kroner for en 103 kvadratmeter stor leilighet i Odins gate 7A på Frogner, en halv million under takst.

I 2022 meldte TV 2 at superspissen hadde kjøpt en villa på nærmere 1.000 kvadratmeter i eksklusive «Golden Mile» i Marbella. Kjøpesummen for eiendommen med omtrent to mål tomt og utsikt over Middelhavet ble av den spanske storavisen AS tallfestet til 5,5 millioner euro, eller rundt 63 millioner norske kroner på datidens kurser.

I september i fjor fulgte TV 2 opp med at Haaland hadde kjøpt en leilighet på godt over 300 kvadratmeter i et større Marbella-kompleks dekorert av italienske Fendi Casa.