Sør-Korea slår alarm: – Dette er en tikkende bombe

Sør-Koreas president Lee Jae Myung advarer om at landets boligmarked er en boble på randen av å sprekke, melder Bloomberg.

– Sannheten er at Republikken Korea sitter på en svært farlig potensiell krise, en tikkende bombe, nemlig overdreven investering i eiendom, uttalte Lee til nyhetsbyrået.

I forrige uke holdt sentralbanken styringsrenten uendret på 2,5 prosent for tredje møte på rad. Rentekutt vil ifølge Lee kun forverre situasjonen ytterligere ved å presse eiendomsprisene opp.

38 uker på rad med prisstigning

Presidenten trekker paralleller med Japans eiendomsboble på 1980-tallet og frykter lignende langsiktige konsekvenser.

– Hvis denne trenden fortsetter, vil boblen uunngåelig sprekke. Når det skjer, vil vi få en alvorlig krise, ikke bare økonomisk, men på tvers av alle sektorer, sa Lee.

Leilighetsprisene i Seoul har steget 38 uker på rad pr. 20. oktober. Dette til tross for flere runder med tiltak mot eiendomsmarkedet under Lees administrasjon.

Lover å løfte aksjemarkedet

Presidenten har nylig gitt lovnader om at det sørkoreanske aksjemarkedet, ved Kospi-indeksen, skal til 5.000 poeng. Indeksen sluttet på 4.042 poeng mandag, altså 23,7 prosent igjen.

Da Bloomberg spurte Lee om løftene, svarte han at det ikke foreligger noen konkret tidsfrist.

Han understreket behovet for kontinuerlige juridiske reformer, politisk troverdighet og klar ekstern kommunikasjon for å bygge global investortillit til Koreas vekstutsikter.

– Hvis vi fortsetter å implementere nasjonale tiltak som bremser spekulative eiendomsinvesteringer og omdirigerer kapital til produktive sektorer, kan vi opprettholde denne positive utviklingen, sa Lee.