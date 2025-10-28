Hver måned spør NBBL et representativt utvalg på 1.000 personer hva de tror om boligprisene de neste 12 månedene. Fra september til oktober falt andelen som tror på boligprisoppgang fra 72 til 68 prosent, men forventningene til boligprisene er likevel på et historisk høyt nivå.

Bare 4 prosent tror på fallende boligpriser.

Les også Dyre boliger får skattesmell Boligeiere med de dyreste boligene vil få en økning i formuesskatten neste år. Også eiendomsskatten vil på sikt øke kraftig for noen.

– Peker mot høyere priser

NBBLs sjeføkonom Hilde Midsem mener de høye forventningene henger sammen med at åtte av ti husholdninger venter lavere eller uendrede boliglånsrenter det neste året.

– Sammen med utsikter til reallønnsvekst peker dette mot økt etterspørsel og høyere boligpriser fremover, sier hun i en pressemelding tirsdag.

Renteforventningene har endret seg lite fra september til oktober. Andelen som venter seg lavere renter ligger 53 prosent, mens bare 20 prosent venter høyere renter.

Les også Boligprisene falt i september Boligprisene i Norge falt 0,6 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,4 prosent.

Første måling etter kutt

– Oktober-undersøkelsen er første måling etter at Norges Bank kuttet styringsrenten i september, og samtidig hevet rentebanen. Budskapet fra sentralbanken har i liten grad endret husholdningenes forventninger til boligpriser og renter, sier Midsem videre.

Boligmarkedsbarometerets totalindeks, som vekter husholdningenes forventninger til boligpriser, renter og arbeidsmarked likt, falt marginalt i oktober etter en liten nedgang også i september.

Alle endringer, også for jobbtryggheten, var små i oktober og indeksen befinner seg ifølge NBBL nå på et «svært høyt nivå.»