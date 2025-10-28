– De er helt gærne – alt handler om forbud

Da Kommunal- og distriktsdepartementet nektet å godkjenne Oslos nye småhusplan ble kommunen satt i skvis. 28.000 eiendommer måtte kartlegges til en kostnad på kanskje én milliard kroner.
– Vi jobber nå med å sette oss inn i avgjørelsen fra departementet. Her vil det viktigste for oss være å lande en beslutning som står seg og som vil gi forutsigbarhet til grunneiere og byggenæringen, sier byråd James Stove Lorentzen til Finansavisen.
– Det er beklagelig at departementet brukte to år på saken. Jeg har den nå som topp prioritet på mitt bord, sier Stove Lorentzen.
Byggenæringen har hørt det før. Blant annet fra tidligere kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng. Likevel har det tatt departementet to år før de 14. oktober ikke ville godkjenne Oslos nye småhusplan. Dermed ble mer enn to års byggeforbud forlenget enten til neste sommer eller til Oslo har vedtatt ny plan.
– Urealistisk å utrede
Problemet handler om NVEs innsigelse til at kommunen ikke ville vurdere faren for kvikkleireskred før planen ble godkjent. I stedet ville kommunen legge ansvaret på hver enkelt byggesak.
Byrådssekretær Ingeborg Tennes kalte det «en ekstrem jobb» overfor NRK, og la til at «Det er helt urealistisk å skulle utrede 28.000 eiendommer før juni neste år».
Dermed går det mot comeback for den gamle småhusplanen, som er godkjent selv om kommunen heller ikke i denne har utredet skred- og rasfare. Der ligger dilemmaet for Oslo nå. Kommunen vet ikke om den kan falle tilbake på den gamle planen, eller om også det vil kreve kartlegging av de 28.000 eiendommene.
– Hvorfor plage folk?
Eiendomsutvikler André Falchenberg er ikke i tvil hva som må gjøres, og krever at kommunen opphever byggeforbudet umiddelbart ettersom den utelukker at en ny plan vil kunne godkjennes før neste sommer.
– Hvorfor skal de vente til neste sommer med å iverksette den gamle småhusplanen? Hvorfor skal de plage folk i et helt år til, klager Falchenberg.
– Hvis ikke kommunen må bruke 1 milliard for å kartlegge eiendommer er det ikke mulig å lage en ny småhusplan. Det å lage en geoteknisk plan for 28.000 eiendommer er bare å glemme. Det er en uoverkommelig oppgave for alle, og det skjønner de.
– Så hvorfor opphever de ikke like godt byggeforbudet nå? Spørsmålet er om byggeforbudet er gyldig ettersom det kun skulle gjelde frem til en avklaring. Enten blir det ny regulering eller så blir det ikke. Det er et under at de må plage folk med byggeforbud når de vet det må oppheves likevel, sier Falchenberg.
– De er helt gærne
– Vi har brukt lang tid på denne saken, fordi den er stor og kompleks. Vi har lett etter løsninger som kunne gjort at planen ble godkjent med endringer, men det var dessverre ikke mulig, uttalte kommunal- og distriktsministeren i pressemeldingen, hvorpå han trøster med at kommunen med enkle grep vil kunne godkjenne enklere tiltak som garasjer og tilbygg.
– Det er et paradoks når Stenseng sa at hun ville bygge 130.000 nye boliger. Hvorfor er da all fokus på å bygge mindre i stedet for å bygge mer. Det er helt vilt. Jeg skjønner ikke hva politikerne holder på med. De er helt gærne. Alt handler om forbud. Det er forbud, forbud, forbud, sier Falchenberg.
Han sammenligner kommunens nye småhusplan med tiltakshaveres byggesøknader til kommunen.
– Hvis dette hadde vært en vanlig byggesak ville kommunen ha svart at det er du som har valgt å regulere 28.000 eiendommer, så du ville fått saken i retur for lengst. Men kommunen selv hadde håpet at saken skulle skli gjennom.
– Hva tenker du at de burde ha gjort?
– De må bare sette i verk den gamle småhusplanen.
– Uten å kartlegge skred- og flomfare?
– Paradokset er at dette gjøres i dag. Hensikten bak loven oppfylles i dag ved at det gjøres i den enkelte byggesak, sier Falchenberg.
– Hvis grunnen er fjell, er det greit. Hvis den er hard leire er det også greit. Kostnadene kommer hvis grunnen er dårlig, men det avdekkes før det bygges i den enkelte sak. Men nå har dette tatt helt av. Det er blitt slik at hvis du skal bytte vinduer i andre etasje må utrede for kvikkleire.
Burde lukket øynene
Falchenberg forklarer at problemstillingen er todelt. For det første handler det om regler om hvordan man lager en reguleringsplan, og som krever avklart skred- og flomfare. For det andre handler det om regler for bygging.
– Det som stoppet kommunen var på plannivå. Men dette blir utredet i hver enkelt sak. Hvis regjeringen bare hadde lukket øynene, ville hensynet vært ivaretatt. Det har vært slik i mange år, sier Falchenberg.
– Er dagens småhusplan gyldig?
– Det er de samme kravene i den. Det er den samme utredningsplikten. Den er ikke endret siden reglene ble innført i 2016 da småhusplanen ble vedtatt.
Ingeborg Tennes er åpen om at kommunen er i villrede etter avslaget fra departementet. Kommunen vil derfor ikke svare når Finansavisen nå spør om den gamle småhusplanen vil tre i kraft neste sommer.
Finansavisen har også spurt om hva byråden og byrådsavdelingen tar sikte på å gjøre nå, men uttalelsen fra Stove Lorentzen om at kommunen setter seg inn i avgjørelsen fra departementet, at de beklager departementets tidsbruk og at saken har topp prioritet, er det eneste byråden ønsker å si.