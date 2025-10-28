– De er helt gærne – alt handler om forbud

Da Kommunal- og distriktsdepartementet nektet å godkjenne Oslos nye småhusplan ble kommunen satt i skvis. 28.000 eiendommer måtte kartlegges til en kostnad på kanskje én milliard kroner.

– Vi jobber nå med å sette oss inn i avgjørelsen fra departementet. Her vil det viktigste for oss være å lande en beslutning som står seg og som vil gi forutsigbarhet til grunneiere og byggenæringen, sier byråd James Stove Lorentzen til Finansavisen.

– Det er beklagelig at departementet brukte to år på saken. Jeg har den nå som topp prioritet på mitt bord, sier Stove Lorentzen.

I VILLREDE: Oslos byråd James Stove Lorentzen vet ikke hva han skal gjøre etter at departementet har brukt to år på å knuse Oslos småhusplan. FOTO: Jørgen Hyvang

Byggenæringen har hørt det før. Blant annet fra tidligere kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng. Likevel har det tatt departementet to år før de 14. oktober ikke ville godkjenne Oslos nye småhusplan. Dermed ble mer enn to års byggeforbud forlenget enten til neste sommer eller til Oslo har vedtatt ny plan.

– Urealistisk å utrede

Problemet handler om NVEs innsigelse til at kommunen ikke ville vurdere faren for kvikkleireskred før planen ble godkjent. I stedet ville kommunen legge ansvaret på hver enkelt byggesak.

Byrådssekretær Ingeborg Tennes kalte det «en ekstrem jobb» overfor NRK, og la til at «Det er helt urealistisk å skulle utrede 28.000 eiendommer før juni neste år».

UREALISTISK: Byrådssekretær Ingeborg Tennes kalte det urealistisk å utrede 28.000 eiendommer før byggeforbudet i Oslo oppheves neste sommer. Foto: Sturlason

Dermed går det mot comeback for den gamle småhusplanen, som er godkjent selv om kommunen heller ikke i denne har utredet skred- og rasfare. Der ligger dilemmaet for Oslo nå. Kommunen vet ikke om den kan falle tilbake på den gamle planen, eller om også det vil kreve kartlegging av de 28.000 eiendommene.

– Hvorfor plage folk?

Eiendomsutvikler André Falchenberg er ikke i tvil hva som må gjøres, og krever at kommunen opphever byggeforbudet umiddelbart ettersom den utelukker at en ny plan vil kunne godkjennes før neste sommer.

– Hvorfor skal de vente til neste sommer med å iverksette den gamle småhusplanen? Hvorfor skal de plage folk i et helt år til, klager Falchenberg.

– Hvis ikke kommunen må bruke 1 milliard for å kartlegge eiendommer er det ikke mulig å lage en ny småhusplan. Det å lage en geoteknisk plan for 28.000 eiendommer er bare å glemme. Det er en uoverkommelig oppgave for alle, og det skjønner de.