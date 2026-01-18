Erik Teigen, tidligere omtalt som «Mr. Hemsedal», har lagt ut sin private penthouseleilighet i Skigaarden for salg. Prisantydningen er 58 millioner kroner, og den totale prisen inkludert omkostninger er nær 59,5 millioner kroner.

Leiligheten ligger ute på Finn.no, og ifølge annonsen ligger leiligheten i toppetasjen i Skigaarden 4 og strekker seg over 259 kvadratmeter. Den ble ferdigstilt i 2024 og inneholder fem soverom, alle med egne bad. I tillegg har boligen ski inn/ski ut, to store terrasser og privat garasje.

Leiligheten markedsføres som «Norges råeste toppleilighet».



Salget kommer etter en periode med økonomisk press for Teigen. Han står bak flere kostbare prosjekter i Hemsedal gjennom selskapet Fjellteigen.

Økonomisk press og skattekrav

I april i fjor skrev Finansavisen at Fjellteigen hadde solgt minst åtte leiligheter for 179 millioner kroner. Den dyreste gikk til investor Riulf Rustad. Wikborg Rein partner Alexander W. Owesen betalte 27,5 millioner kroner. FSN Capital partner Ulrik A. Smith kjøpte for 600.000 kroner mindre.

– Vi har ingen utfordringer med finansiering av pågående prosjekter. Gjelden vil reduseres fortløpende i forbindelse med overlevering før sommeren, sa Teigen til Finansavisen i april.

EKSKLUSIVT: Skigaarden i Hemsedal er blant Norges mest eksklusive fritidsprosjekter. Anlegget ligger høyt både i terrenget og i prisstatistikken. Foto: NTB

Teigen har tidligere solgt vin og andre eiendeler for over 100 millioner kroner for å betale bankene. Han har også Skatteetaten på nakken. Skatt Øst krever 23 millioner kroner. Teigen avviser at han har gjort noe galt.

– Det har vært tøffe tak, og det er tøffe tak, sa Teigen til Finansavisen i november.

Skigaarden er kommet til byggetrinn åtte og ni. To gjenstår. Så langt er rundt 155 til 166 leiligheter solgt for om lag 1,5 milliarder kroner. Det gjenstår ferdige leiligheter for rundt 100 millioner kroner.

I 2024 leverte konsernet et driftsresultat på 155 millioner kroner. Samtidig økte gjelden til 984 millioner kroner. Nær 700 millioner er kortsiktig byggelån. Rentekostnadene nærmet seg 80 millioner kroner.

Har solgt vin

For å lette balansen har Teigen blant annet solgt vin via Sotheby’s. Verdien på vinkjelleren er anslått til godt over 100 millioner kroner. I tillegg er et rengjøringsselskap solgt.

– De økte rentenivåene vi har opplevd siden 2021, har selvsagt påvirket oss, og gitt press på likviditeten. Dette har vi håndtert løpende gjennom å lette balansen og få inn kapital. Vi har en betydelig verdijustert egenkapital i selskapet, sa Teigen.

Leiligheten skal bidra til å styrke likviditeten hos utbyggeren.

Finansavisen lyktes ikke med å få noen kommentar fra Teigen til denne saken.