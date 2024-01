NRC tildelt kontrakt verdt 625 mill.

NRC Group er tildelt en kontrakt med Forsvarsbygg i forbindelse med en ny kai ved Haakonsvern. Det fremgår av en børsmelding torsdag morgen.

Selskapet opplyser at kontrakten er den største sivile kontrakten per dags dato for NRC.

Kontrakten har en verdi på rundt 625 millioner kroner, og arbeidet vil starte opp i løpet av februar 2024. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i juni 2027.