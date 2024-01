Over to milliarder i «lovløse» eiendomslån: – Dette kan bli vill, vill vest

Markedet for folkefinansierte eiendomslån har de to siste årene opplevd vill vest-tilstander hvor volumet har passert to milliarder kroner. Samtidig sliter boligmarkedet, og i bygg- og anleggsbransjen står konkursene i kø.