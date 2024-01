Equinor tildeler milliardkontrakt i Nord-Norge

På vegne av partnerskapet i Snøhvit har Equinor tildelt en betydelig konstruksjons og installasjonskontrakt verdt rundt 1,5 milliarder norske kroner til Leonhard Nilsen & Sønner (LNS). LNS har hovedkvarter i Andøy i Nordland fylke, og estimerer at rundt 70 prosent av kontraktsverdien vil komme Nord-Norge til gode. Det forventes at kontrakten vil skape omtrent 200 årsverk, med ringvirkninger i Finnmark, Troms og Nordland.

Partnere i prosjektet er Petoro, TotalEnergies, Neptune Energy og Wintershall Dea.

Prosjektet Snøhvit Future omfatter den omstridte elektrifiseringen av Melkøya. Totalt er elektrifiseringsprosjektet anslått å koste 13,2 milliarder kroner. LNS skal bygge en tunell og landfall for en strømkabel fra Hyggevatn til Melkøya. Denne infrastrukturen skal gjøre det mulig å overføre strøm fra Statnetts transformatorstasjon på Hyggevatn til Melkøya. Dette er LNS sitt første samarbeid med Equinor.

– Vi er glade for å tildele denne kontrakten til et selskap i Nord-Norge. For Equinor har det vært viktig at Snøhvit Future prosjektet skal skape ringvirkninger i hele regionen, sier senior visepresident Trond Bokn for prosjektutvikling i Equinor.

Multiconsult har blitt tildelt ingeniørkontrakten for arbeidet som skal utføres av LNS. Arbeidet ledes fra selskapets kontor i Tromsø, og involverer samarbeid med kontorer i Alta og Fredrikstad. Nexans skal levere strømkabelen fra Rognan og Halden, mens Aibel har fått tildelt den største kontrakten som dekker all modifikasjonsarbeid på Melkøya.