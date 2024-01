Veidekkes datterselskap Seby AS har inngått en avtale om å rehabilitere og utvide eiendommen Oslo Hospital, som ligger i Gamlebyen i Oslo. Totalt har den en verdi på 407 millioner kroner.

Oslo Hospital skal dermed få sine 4.000 kvadratmeter fullstendig rehabilitert. Hospitalet ble oppført på tomten etter et kloster fra 1200-talet, og fra 1500-tallet frem til 2018 har det fungert som et hospital og psykiatrisk sykehus.

I tillegg skal et nybygg på totalt 5.300 kvadratmeter bli oppført.

Blir Kirkens Hus

Oslo Hospital består av en rekke eldre og yngre verneverdige bygninger. Etter at prosjektet er ferdig skal de huse moderne kontorlokaler, blant annet til samlokalisering av kirkelige og kristelige organisasjoner i Oslo, opplyser Veidekke.



STARTER BYGGINGEN UMIDDELBART: Slik ser området ut i dag. Oslo Hospital til venstre. Foto: Google Maps

Kontrakten er inngått med Ekebergveien 1 AS (Clemens Eiendom og Stiftelsen Oslo Hospital), der Bernt Nodby Skøien er konsernsjef. Ifølge selskapets sider skal Den norske kirke etablere Kirkens Hus på Oslo Hospital.

«Stiftelsen Oslo Hospital som eier Ekebergveien 1, hadde samtidig behov for fornyelse etter at kontrakten om hospitalsdrift gikk ut med Oslo kommune februar 2018. På denne måten kan prosjektet bidra til en videre bruk av Oslo Hospitals bygninger og eiendom innenfor stiftelsens fundas», står det.

Bygningen kan blant annet bli en arena for utstillinger, konserter og debatter.

«Samtidig pågår det dialog med andre aktører for å samle flere organisasjoner, i eller utenfor Den norske kirke, under samme tak for å realisere viktige synergier», opplyses det videre.



Byggestart er umiddelbart. Oppdraget går inn i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal 2023.