Arctic Securities kutter kursmålet før kvartalspresentasjonen

6. februar legger Multiconsult frem sine resultater for fjerde kvartal. Arctic Securities-analytiker Jeppe Baardseth forventer et driftsresultat (EBIT) på 95 millioner kroner, sammenlignet med Factset-konsensus på 91 millioner kroner, forklart med sterk organisk omsetningsvekst og en høyere faktureringsgrad, motvirket av omtrent 18 millioner kroner i aksjetildelinger til ansatte.

Selv om analytikeren beskriver utsiktene som utfordrende på grunn av lavere investeringsnivåer og økt konkurranse i noen områder, fremhever Baardset Multiconsults sterke ordrebacklog og solide fotfeste innen Energi & Industri og Vann & Miljø.

Arctic Securities gjentar sin hold-anbefaling, samtidig som kursmålet kuttes fra 155 til 135 kroner, noe som reflekterer en EV/EBIT-multippel på henholdsvis 11,6 og 10,8 for årene 2024 og 2025, sammenlignet med det historiske gjennomsnittet på 12,0.

Analysefakta Aksje: Multiconsult

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 135 (155)

For fjerde kvartal gjør Baardseth moderate endringer i estimatene, og han forventer en sterk salgsvekst drevet av vedvarende høy aktivitet i store deler av organisasjonen. Netto driftsinntekter forventes å være 1,32 milliarder kroner, opp fra 1,13 milliarder kroner, en økning på 17 prosent på årsbasis.

Videre forventes en faktureringsgrad på 71,0 prosent, opp fra 70,3 prosent i fjerde kvartal 2022, noe som resulterer i et EBIT-resultat på 95 millioner kroner, uendret fra året før. Det forventes også at Multiconsult vil melde om et utbytte på 7,0 kroner pr. aksje for 2023.

Til tross for en viss usikkerhet i enkelte sektorer, anses den solide ordrebacklogen fra tredje kvartal 2023 på 5,09 milliarder kroner som støttende for visibiliteten de neste 12 månedene. Etter justeringene i estimatene, forventes nå et resultat pr. aksje på 10,6 kroner, ned fra 11,2 kroner, for 2024 og 11,6 kroner, ned fra 12,0 kroner, for 2025, sammenlignet med konsensus på henholdsvis 10,5 og 11,5 kroner.

Torsdag faller aksjen 3,1 prosent til 125 kroner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.