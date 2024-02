62 prosent av reserven kommer til omsetning de neste 12 månedene.

– Så det er snarere stabiliteten som overrasker markedet, tror du?



– Det kan være. Vårt budskap gjennom hele året har vært at vi jobber på. Vi har hatt høy aktivitet på byggsiden og en rimelig god prosjektportefølje.

Sikret i år

For hele 2023 omsatte Veidekke for 43,1 milliarder kroner, mot 38,7 milliarder kroner i 2022. Økningen på 12 prosent kom i Bygg Norge, Infrastruktur Sverige og danske Hoffmann. Resultatet før skatt i 2023 var 1.444 millioner kroner, mot 1.467 millioner året før.

Justert for forlik i en eldre tvist i Infrastruktur Norge i 2023 samt gevinst for tomtesalget i Infrastruktur Sverige i 2022, økte resultatet i kroner med 16 prosent. Resultatmarginen for 2023 var 3,3 prosent, mot 3,8 prosent i 2022. Justert for de nevnte engangseffektene, var marginen 3,6 prosent i 2023, mot 3,5 prosent i 2022.

– Vi hadde et større forlik med Statens vegvesen og en salgsgevinst på 130 millioner kroner i Sverige. Renser du bort det, har vi en veldig tydelig resultatfremgang, sier Porsmyr.

– Hvordan er markedsutsiktene det kommende året?



– Aktiviteten i bygg- og anleggsmarkedet er ned, men vårt nivå er sikret med den ordrereserven vi har.



– Vil 2024 stå igjen som det verste året i bygg- og anleggsbransjen?



– Det vil jeg ikke spå noe om. Årene vi er inne i nå er varianter av det samme. Men som vi sa ved forrige kvartalspresentasjon: vi er ikke slaver av markedet. Vi forholder oss til hverdagen. Det har vi vist denne gangen også, sier finansdirektøren.