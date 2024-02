Obos-sjef kritisk til at Statsbygg-direktører får drive firmaer privat

Tirsdag skrev Dagens Næringsliv at flere direktører i Statsbygg privat driver eller er mediere i selskaper som både driver med eiendom og andre prosjekter i samme gate som Statsbygg.

Det statlige eiendomsselskapet og byggeaktøren er klar over disse selskapene og har godkjent dette. Eventuelle habilitetsspørsmål skal tas opp hvis det blir aktuelt.

Digitaliseringsdirektør Cathrine Mørch er gründer for et selskap som skal bruke kunstig intelligens til å vurdere risiko i byggeprosjekter, byggherredirektør Marius Tunstad er medeier i et familieselskap som driver med eiendomsinvesteringer, mens direktøren for eiendomsutvikling og forvaltning, Elin Karfjell, står oppført som eier og daglig leder for et eiendomsselskap og et konsulentselskap for bedriftsrådgivning, skriver avisen.

Obos-sjef Daniel Siraj er skeptisk og sier han har en klar hovedregel for direktører som vil drive egne selskaper ved siden av: Ikke gjør det.

– Interessekonflikter er nå én ting. Men for meg spiller det liten rolle om virksomheten er konkurrerende eller ikke. Du kan være ledercoach eller ha en nettbutikk, ting vi ikke driver med – jeg synes fortsatt det er ugreit. Det handler om hvor fokuset ditt ligger i en stilling som krever mye, sier Siraj.

– Som konsernsjef må jeg kunne vite at ledelsen i Obos er fullt dedikert til Obos. Da passer det dårlig å opprette egne selskaper ved siden av, slår han fast overfor Dagens Næringsliv.

NTB