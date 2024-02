SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



AF Gruppen leverer et resultat før skatt på 292 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, ned fra 502 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) falt fra 631 til 471 millioner kroner, etter at inntektene falt fra 8.568 til 8.378 millioner kroner. Resultatmarginen falt dermed fra 5,9 til 3,5 prosent.

Nedskrivninger

– Vi leverer svært god lønnsomhet innen Anlegg, samt Energi og Miljø. Likevel er vi ikke fornøyd med samlet resultat i konsernet, hverken for fjerde kvartal eller 2023. De svake resultatene i kvartalet skyldes betydelige nedskrivninger i prosjektporteføljen til Betonmast Boligbygg og i enhetene som tidligere var Betonmast Sverige, samt ytterligere nedjustering av prosjektestimatet på ett offshoreprosjekt, sier konsernsjef Amund Tøftum i en kommentar.

For Betonmast falt inntektene fra 1.376 til 1.171 millioner kroner, mens resultatet før skatt ble snudd fra pluss 83 til minus 44 millioner kroner.

Bedring i Bygg

Tøftum finner likevel glede i den solide marginforbedringen for Bygg. Resultatmarginen gikk fra 3,9 til 5,2 prosent.

– Vi ser positive signaler i markedet, men den globale situasjonen skaper fortsatt usikkerhet, som vil kunne påvirke aktivitet og lønnsomhet det kommende året, sier han, og fremhever den gode tilpasningsevnen og gjennomføringskraften som gjør selskapet «godt rustet når markedet vender tilbake for alvor.»

For helåret 2023 foreslår styret et utbytte på 3,50 kroner pr. aksje, ned fra 6,50 kroner pr. aksje for 2022. Resultat pr. aksje for 2023 ble 3,73 kroner, ned fra 8,96 kroner året før.