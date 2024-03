Kraftig konkursøkning i byggebransjen

Februar ble avsluttet med rekordhøye konkurstall, og det er særlig byggebransjen som er driveren bak den stigende konkurstrenden, melder Creditsafe fredag.

I februar gikk 352 norske aksjeselskaper konkurs, en økning på 7 prosent sammenlignet med samme periode året før.

– Konkursutviklingen er som forventet. Vi ser en relativt beskjeden generell økning i februar, men dette skyldes i stor grad høye konkurstall i februar i fjor, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway i meldingen.

– Likevel ser vi altså at trenden er stigende, og det er særlig på grunn av mange konkurser innen bransjen oppføring av bygninger.

Flest konkurser i byggebransjen

Bygg og anlegg har lenge tronet på toppen av listene over bransjene med flest konkurser, og februar var intet unntak. I løpet av måneden gikk 43 selskaper innen «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» konkurs, opplyses det. Det er en nedgang på 9 prosent fra februar 2023.

For selskapene under «oppføring av bygninger» gikk imidlertid 66 selskaper konkurs, en økning på 40 prosent mot 47 konkurser i samme periode i fjor. Fire av de fem største konkursene i februar var også innen denne bransjen, ifølge meldingen.

– Dessverre ser det heller ikke ut til at vi vil få noen endring i denne trenden i nær fremtid, kommenterer Fjærestad i meldingen.

Deler av detaljhandelen sliter

For detaljhandelen fortsetter den negative konkurstrenden, der 39 selskaper gikk konkurs, en økning på 15 prosent på årsbasis.

– Dette er en bransje vi må være obs på. Næringen selv sier at de ser et tydelig skille i detaljhandelen, og det er særlig segmentet kapitalvare, og derunder også byggevarer, som sliter mest, påpeker Fjærestad i meldingen.

På listen over månedens største konkurser finnes også to bilforhandlere, en annen bransje som slet kraftig gjennom store deler av fjoråret.

For serveringsvirksomhet og agentur- og engroshandel ble tallene bedre, der konkursene falt med henholdsvis 8 og 7 prosent fra februar i fjor.

Vil fortsette

Fjærestad kommenterer i meldingen at han tror konkursbølgen vil fortsette videre inn i 2024.

– Jeg ser ingen grunn til at utviklingen vi ser nå ikke skal fortsette. Konkurstallene vi ser er en konsekvens av lave tall under pandemien, og dyrtid i tiden som fulgte. Derfor tror jeg konkursene vil fortsette å øke, og da særlig i de bransjene hvor vi allerede ser den største økningen, utdyper han.

Likevel ser han et lite lys i horisonten.

– Nå viser undersøkelser at nordmenn er mer optimistiske til økonomien. Rentenivået er i ferd med å flate ut, mange håper på et bra lønnsoppgjør, og vi bruker fremdeles mye penger. Det er positivt for næringslivet, men det vil nok ta tid før dette vil føre til noen endring i konkursutviklingen.