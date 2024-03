Et selskap under AF Gruppen er innstilt som entreprenør av BIR AS (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap) for bygg og infrastruktur for et nytt biogassanlegg på Voss. Dette fremkommer av en børsmelding fredag ettermiddag.

Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på 120 millioner kroner ekskludert MVA.

Anlegget skal bygges på Bjørkemoen på Voss, og skal foreldre bioavfall til biogass. Selskapet ansvarlig for oppdraget er LAB Entreprenør AS, som er et underselskap under AF Gruppen.

– Vi er svært fornøyde med å bli valgt som entreprenør på dette fremtidsrettede prosjektet for BIR. Dette gir nye spennende utfordringer som vil utvikle vår organisasjon, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør.

Arbeidene på byggeplassen er planlagt å starte i begynnelsen av juni 2024 med planlagt ferdigstillelse i desember 2025.

AF Gruppen-aksjen har steget 5,0 prosent på Oslo Børs så langt i år. Aksjen ble ved børsslutt fredag omsatt for 130,4 kroner, opp 0,3 prosent for dagen.