Veidekke skal bygge kyllingslakteri

Veidekkes datterselskap Grande Entreprenør og Berg Eiendom Røra har signert en kontrakt om bygging av et nytt kyllingslakteri for selskapet Berika på Røra i Trøndelag, ifølge en børsmelding onsdag.

Oppdraget er verdt om lag 135 millioner kroner.

– Vi er svært glade for at dette nå omsider blir en realitet. Prosjektet gir oss en betydelig produksjon både i 2024 og 2025, noe som igjen er med på å trygge arbeidsplassene for både våre 200 ansatte og lokale samarbeidspartnere i en ellers krevende tid for bransjen, sier adm. direktør Morten Hynne i Grande Entreprenør.

Slakteriet er på rundt 6.800 kvadratmeter over to til tre plan med beliggenhet i Leinsmyra industriområde på Røra. Byggearbeidet starter opp til våren med planlagt ferdigstillelse høsten 2025.

– Med bakgrunn fra kjøttbransjen er det personlig litt ekstra artig at vi får et slakteri på CV-en, avslutter Hynne.