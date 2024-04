Høy lønnsomhet løfter ABB

Resultatsesongen er nå godt i gang, og en rekke europeiske og amerikanske selskaper la torsdag frem nye regnskap. I Sveits meldte ABB om en topplinjevekst på skuffende lave 2 prosent. Driftsresultatet økte imidlertid med 11 prosent, og dette var bedre enn ventet. I tillegg er ledelsen blitt mer optimistisk til 2024, delvis grunnet tegn på økonomisk bedring i Kina. Aksjekursen steg med rundt 5 prosent, til en ny rekord.

For Nokia ble oppturen derimot mindre enn 1 prosent. Svak etterspørsel etter 5G-utstyr i Nord-Amerika medførte at omsetningen ble lavere enn i fjorårets første kvartal. Inntjeningen økte likevel, om enn mindre enn analytikerne hadde sett for seg. I likhet med rivalen Ericsson spår Nokia bedre markedsforhold i andre halvår.

I USA pekte børspilene oppover torsdag ettermiddag, i kjølvannet av fire dager på rad med tap. EBay gjorde det særlig bra, med en kursoppgang på rundt 4 prosent. Det hjalp at Morgan Stanley, som lenge har hattet aksjen, nå er blitt «bull». Banken mener handelsplattformen vil dra mye nytte av kunstig intelligens, og det oppdaterte kursmålet innebærer en oppside på mer enn 20 prosent over de neste tolv månedene.

Hittil har rundt 11 prosent av S&P 500-selskapene rapportert, og av disse har 72 prosent overrasket positivt. Det samme var tilfellet for Taiwan Semiconductor (TSMC), som torsdag fortalte at både inntektene og inntjeningen oversteg analytikernes konsensusestimat. Hovedårsaken var skyhøy etterspørsel etter kunstig intelligens-brikker. TSMC er verdens største produsent av avanserte mikroprosessorer og har blant andre Nvidia og Apple på kundelisten. Ved halv firetiden var aksjekursen likevel ned med 4 prosent på New York-børsen.

For øvrig holder gullprisen seg nær 2400 dollar per unse, tross Fed-sjef Jerome Powells nylige «haukete» uttalelser og nedskalerte forventninger til årets rentekutt. Strategene peker på uvanlig høy geopolitisk risiko, idet verden venter spent på Israels reaksjon på Irans hevnangrep.