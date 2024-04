Agder Gruppen begjærer oppbud

Agder Gruppen har vært gjennom en periode med rask vekst, hvor økte renter, et svekket markedssentiment kombinert med større avvik i håndteringen av finansielle engasjementer har ført til en hurtig forverring av selskapets evne til å betjene sine løpende forpliktelser.

I en melding fra selskapet skriver styret at omfanget av Agder Gruppens finansielle utfordringer først ble gjort kjent for styret og de finansielle eierne for kort tid siden.

Utfordringene var større enn antatt

«Det har i den siste tiden pågått en intens prosess rundt mulige løsninger for å redde konsernet. Dessverre har det i løpet av prosessen blitt klart at omfanget av utfordringene er klart større enn opprinnelig antatt, slik at en redningsaksjon ikke var mulig. Styret hadde dermed ikke noe annet valg enn å begjære oppbud. Dette beklages på det aller sterkeste overfor alle involverte», skriver Agder Gruppen i en pressemelding.

Ifølge lokalavisen Fædrelandsvennen trengte konsernet mellom 30 og 40 millioner kroner for å holde driften i gang.

Agder Gruppen har om lag 280 medarbeidere, og omsatte i 2022 for 1,6 milliarder kroner.