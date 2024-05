Det gir et resultat før skatt på 25 millioner.

Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en ordrereserve på 41,2 milliarder.

– Veidekke holdt god kjørefart gjennom første kvartal. I et marked som fortsatt er utfordrende, med en tydelig todeling mellom bygg og infrastruktur, har vi opprettholdt aktivitet og ordrereserve, skriver konsernsjef Jimmy Bengtsson i børsmeldingen.

Første kvartal preges som vanlig av lavsesong i deler av konsernet, ifølge selskapet.

– Infrastrukturmarkedet opplever vi fortsatt som solid, og selv om det er et krevende marked for bygg generelt og boliger spesielt, finnes det også lyspunkter. En sterk ordreinngang i første kvartal gir oss et godt grunnlag å jobbe med fremover, sier han videre.

Omsetningen i kvartalet utgjorde 9,5 milliarder, som er på nivå med første kvartal 2023.



I mars ble en av Veidekkes ansatte i en asfaltfabrikk stygt skadet på jobben.

– I Veidekke kommer menneskene først, og sikkerhet i arbeidet er absolutt høyeste prioritet. Ulykken blir som alltid gransket, slik at vi kan lære av hendelsen og unngå at tilsvarende ulykker skjer igjen, skriver Bengtsson.

Infrastrukturvirksomhetene økte sin omsetning, mens omsetningen i byggvirksomhetene avtok noe.

Resultatet før skatt for første kvartal var 25 millioner. I samme kvartal i fjor var resultatet -37 millioner, riktignok justert for et forlik.



Selskapet, som er en av Skandinavias største entreprenører, utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus.

Med unntak av Infrastruktur Sverige og Danmark, som hadde et resultat på nivå med første kvartal 2023, økte resultatet i virksomhetsområdene.

Den samlede resultatmarginen var 0,3 prosent, mot -0,4 prosent i første kvartal 2023.

Ordreinngangen i kvartalet var 10,2 milliarder og over 40 prosent av dette var innenfor private yrkesbygg.

Til sammenligning var ordreinngangen på 10,3 milliarder i samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet utgjorde ordrereserven 41,2 milliarder, mot 43,1 milliarder på samme tid i fjor og 40,4 milliarder ved årsskiftet.

62 prosent av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene. Netto rentebærende posisjon pr. 31. mars var 2,2 milliarder, mot 2,5 milliarder året før og 2,8 milliarder ved årsskiftet.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for kvartalet utgjorde -339 millioner, mot 320 millioner i første kvartal i fjor.

Balansen pr. 31. mars var 18,0 milliarder, mot 17,6 milliarder på samme tid i fjor og 18,2 milliarder ved utgangen av 2023.