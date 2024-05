Økte driftsresultatet med 1.240 prosent

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30



AF Gruppen hadde en omsetning i første kvartal på 7,2 milliarder kroner – ned fra fjorårets 7,4 milliarder.

Driftsresulatet økte imidlertid voldsomt til 201 millioner fra 15 millioner i fjor. Det er en økning på hele 1.240 prosent og kommer som følge av reduserte utgifter til underentreprenører.

Resultat før skatt ble 186 millioner, en forbedring fra 13 millioner fra tilsvarende kvartal i 2023. I årets tre første måneder hadde konsernet svært god omsetningsvekst innen Anlegg og solid ordreinngang innen Bygg.

AF Gruppen hadde en ordrereserve på 40,3 milliarder kroner – ned fra 41,7 milliarder i fjor – ved utgangen av kvartalet.

– AF Gruppen forbedrer resultatet sammenlignet med fjoråret, men vi er ikke tilfredse med samlet lønnsomhet. Vi leverer høy vekst og gode resultater innen Anlegg samt i virksomheten innen Energi og Miljø. Ordrereserven opprettholdes på et høyt nivå hensyntatt markedet vi er inne i, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.



Resultat pr. aksje for kvartalet ble 1,30 kroner, opp fra -0,03 pr. aksje i fjor. Styret har vedtatt å foreslå et utbytte på 3,50 kroner pr. aksje for første halvår 2024. Det er ned fra 6,50 pr. aksje i fjor.