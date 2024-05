Kjøper deler av virksomheten etter milliardkonkurs

Nordic Heavy Rental kjøper nå konkursrammede Agder Gruppens datterselskap Agder Rentals utleievirksomhet, opplyses det i en melding.

Boet har siden konkursen drevet virksomheten videre.

«Det er nedlagt et omfattende arbeid med sikte på å kunne overføre en igangværende virksomhet til ny eier, for derved å begrense tap for kreditorer, redde flest mulig arbeidsplasser og unngå stans i pågående prosjekter hos kunder», heter det i meldingen.

Etter forhandlinger med flere interessenter har konkursboet landet avtalen om salg av vesentlige deler av virksomheten, og Nordic Heavy Rental har som intensjon å tilby cirka 40 av de ansatte en stilling i det nye selskapet.

Gjennomføring av avtalen forutsetter en endelig godkjennelse av kreditorene, og dette skal være avklart innen utgangen av måneden.

Milliardgjeld

Det var tilbake i april at Agder Gruppen, som leverer utstyr til anleggsbransjen, måtte begjære oppbud. Selskapet hadde da cirka 2,5 milliarder kroner i gjeld, og er en av de største konkursene her i landet på lang tid.

Og Agder Gruppen var langt fra den eneste bygg- og anleggsbedriften som gikk konkurs i april. Hele 102 selskaper i sektoren måtte i løpet av måneden begjære oppbud. Det tilsvarer 25 prosent av alle konkurser i landet, og er for bransjen en dobling i antall sammenlignet med samme periode i fjor.

Det arbeides nå videre med salg av resterende eiendeler i Agder Rental, Agder Anleggsenter og Agder Gruppen.