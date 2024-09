VIL ENDRE STYRET: – Det virker som styret har valgt en for lett løsning. De har valgt bare å trykke penger. Hvis det hadde vært en sterkere finansiell aktør på toppen ville du ha gått til långiverne og sagt at her blir det brudd på lånevilkårene, og forhandlet frem en løsning der, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea. Foto: Iván Kverme