KLARE FOR KUPP: – Vi tok kontakt med NRC for 18 måneder siden. Vi mente de var på feil kurs, og ønsket å gjøre grep, sier Kristian Lundvist. – Vi er involvert i en annen aktør, og leverer 10 prosent margin, så vi opplever at markedet er sterkt, sier Øivind Horpestad. Foto: Finansavisen