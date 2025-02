NRC Group gjenopptok i februar meklingen med Bane NOR i tvisten tilknyttet elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen (ETM).

Meklingen er nå avsluttet uten at partene har kommet til enighet, går det frem av en børsmelding mandag.

Selskapet vil derfor iverksette rettslige skritt.

«NRC Group opprettholder at kravene er godt begrunnet, og vil fortsette å ivareta aksjonærenes interesser», heter det.

Utløste sterkt kritisert emisjon

ETM-elektrifiseringen startet i 2021, men i et intervju med Finansavisen i september påpekte finansdirektør Åsgeir Nord at totalomfanget av arbeidene hadde økt fra 760 millioner til over 1,5 milliarder kroner.

KRANGLER MED FLERE: Bane NOR, ledet av Thor Gjermund Eriksen. Foto: NTB

– Dette resulterte i en kritisk situasjon for selskapet, uttalte Nord etter at den negative likviditetsutviklingen i prosjektet hadde utløst 650 millioner kroner i nedskrivninger og en påfølgende emisjon. Refinansieringen har møtt sterk kritikk fra NRC-aksjonærene.

Selskapet venter fortsatt et driftsresultat (EBIT) for 2024 i nedre del av tidligere kommunisert guiding, og vil komme med ytterligere detaljer nå rapporten for fjerde kvartal legges frem onsdag 12. februar. For 2025 sikter NRC Group stadig mot inntekter på rundt 7 milliarder kroner og en EBIT-margin over 2 prosent.

Bane NOR krangler med flere

Mandagens børsmelding fra NRC Group kommer dagen etter Finansavisens omtale av at Implenia Norge og Acciona Construccion krever 5,8 milliarder kroner fra Bane NOR i en tvist rundt dobbeltsporutbyggingen på Østfoldbanen.

I tillegg krever entreprenørene ekstra kompensasjon for prisøkninger på byggematerialer forårsaket av krigen i Ukraina, og for det de mener er manglende deponikapasitet.

Rettssaken i Oslo tingrett startet 13. januar, og er ventet å pågå i fem uker.