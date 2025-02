Nedgang for NRC

I fjerde kvartal falt NRC Groups inntekter, driftsresultat, driftsmargin og kontantstrømmen, mens ordrereserven økte fra 6,94 milliarder i fjerde kvartal 2023 til 7,97 milliarder i fjor.

Det ga en driftsmargin på minus 0,1 prosent, mens kontantstrømmen ble på 198 millioner, ned fra 306 millioner i samme kvartal i 2023.

«Når vi ser tilbake på 2024, er det klart at det har vært et krevende år», skriver konsernsjef Anders Gustavsson i kvartalsrapporten.

NRC Group (Mill. kr) 4. kv./24 4.kv./23 Driftsinntekter 1.737 1.800 Driftsresultat −19 17 Resultat før skatt −38 6 Resultat etter skatt −113 −6



– Skuffende

«De økonomiske resultatene er, som tidligere kommunisert, skuffende, men vi er overbevist at vi er på rett vei mot en margin på over 5 prosent og 10 milliarder i inntekter i 2028», fortsetter han.

Selskapet hentet i september 250 millioner i en dumpingemisjon. Emisjonskursen ble satt til 2,50 kroner, 28 prosent under børskursen.

Rasende aksjonærer

Eksisterende aksjonærer som ikke fikk deltatt i emisjonen var rasende, blant annet Baard Schumann, Kurt Austrått, Robert Næss, Staale Rodahl og Jon Øyvind Eriksen.

– Årsaken til emisjonen i NRC er den beklagelige og sterkt negative likviditetsutviklingen for prosjektet for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen (ETM). Prosjektet ble startet i 2021 og totalomfanget har økt fra 760 millioner til over 1,5 milliarder, forklarte finansdirektør Åsgeir Nord til Finansavisen 23. september.

– Den nye ledelsen har jobbet iherdig med å finne en løsning med Bane NOR, men som orientert om i børsmeldingen i juli nådde vi ikke en løsning. Dette resulterte i en kritisk situasjon for selskapet. Vi forventer at meklingen kommer i gang igjen i fjerde kvartal, sier han.

– Ville ikke selv et dårlig forlik gitt mye bedre resultat for eksisterende aksjonærer?

– Ved dette tidspunktet fantes det ikke muligheter for å finne en løsning med kunden, svarte han.

Konflikt til retten

10. februar sendte NRC ut en børsmelding om at de og Bane Nor ikke kommet til enighet om ETM, og at saken derfor havner i retten.

«Vi opprettholder vårt syn om mat kravene er godt funderte», skrev selskapet i meldingen.

«Vi har fortsatt et mål om en margin på over 2 prosent i 2025, vi er sikre på å kunne klare det. De negative effektene i 2024-tallene er nå bak oss», skriver Gustavsson i rapporten.